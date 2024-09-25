Андрей Накрошаев рассказал о новом способе мытья тротуарной плитки

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев рассказал о новой технологии мытья тротуарной плитки, которую начали применять на улицах областной столицы.

Для этого начали применять специальные насадки – грязевую фрезу и водяной нож для мойки высокого давления. Подобной техникой будут отмывать тротуары в скверах и на бульварах.

По словам Накрошаева, мощная струя сбивает самые сильные загрязнения, при этом не оставляя следов.