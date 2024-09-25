Вологодские каратисты завоевали шесть медалей на международных соревнованиях

6 медалей завоевали вологодские спортсмены на международных соревнованиях по каратэ.

21-22 сентября в Санкт-Петербурге прошли международные и всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская осень», посвященные памяти президента федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева.

В течение двух дней в спортивном комплексе «Юбилейный» состязались более 1300 спортсменов из 36 регионов России и 16 стран ближнего зарубежья.

Вологодские каратисты привезли с турнира 4 серебряные и 2 бронзовые медали.

Финалистами турнира стали Евгения Германова, Анна Макарова, Артем Смолкин и Антон Федотов.