Вологодские каратисты завоевали шесть медалей на международных соревнованиях

[ Спорт ]

6 медалей завоевали вологодские спортсмены на международных соревнованиях по каратэ.

21-22 сентября в Санкт-Петербурге прошли международные и всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская осень», посвященные памяти президента федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева.

В течение двух дней в спортивном комплексе «Юбилейный» состязались более 1300 спортсменов из 36 регионов России и 16 стран ближнего зарубежья.

Вологодские каратисты привезли с турнира 4 серебряные и 2 бронзовые медали.

Финалистами турнира стали Евгения Германова, Анна Макарова, Артем Смолкин и Антон Федотов.

Теги:
турнир каратэ
 

Последние новости

Четыре человека пострадали в аварии в Вытегре
Партия «Новые люди» предложила отменить уголовку за оскорбление депутатов
Андрей Накрошаев рассказал о новом способе мытья тротуарной плитки
Вологодские каратисты завоевали шесть медалей на международных соревнованиях
В тотемском райотделе полиции представлен новый начальник
Олега Кувшинникова ждет политическая пенсия
В Вологодской области выберут лучшего папу
Три золотые медали завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по бадминтону
Завершать ремонт в школе №13 Вологды будет другой подрядчик
Труп череповецкого пенсионера пролежал в квартире почти год