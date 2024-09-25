В Вологодской области выберут лучшего папу

Конкурс «Мой папа – самый лучший» пройдет в Вологодской области. Его приурочат к Дню отца, который в этом году будет отмечаться в России 20 октября. Вологжан приглашают принять участие в конкурсе и подать заявки до 1 октября.

Как пояснили в правительстве региона, конкурс будет проводиться по шести номинациям - «Вместе с папой мы артисты», «Беру пример я с папы моего», «Папины советы», «Мой папа – мой герой», «Отцовство – мой главный жизненный проект», а также «Папа – наша гордость».

К проекту могут присоединиться все члены семьи. Для этого необходимо подготовить презентации, видеоролики и эссе о папах.

Победители конкурса будут награждены на торжественной церемонии, которая пройдет в день отца.