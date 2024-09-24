Три золотые медали завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по бадминтону

Вологжане завоевали 6 медалей на Всероссийских соревнованиях по бадминтону. Открытие спортивного сезона прошло в Гатчине Ленинградской области 21 и 22 сентября.

Вологодские мастера малой ракетки и воланчика завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Егор Виноградов и Дмитрий Зубаков одержали победу в мужском парном разряде в категории MDC. Олег Виноградов и Максим Зубаков заняли первое место в категории MDD. Егор Виноградов в паре с петербуженкой Кристиной Толмачевой одержали победу среди смешанных пар.