Три золотые медали завоевали вологжане на Всероссийских соревнованиях по бадминтону

[ Спорт ]

Вологжане завоевали 6 медалей на Всероссийских соревнованиях по бадминтону. Открытие спортивного сезона прошло в Гатчине Ленинградской области 21 и 22 сентября.

Вологодские мастера малой ракетки и воланчика завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Егор Виноградов и Дмитрий Зубаков одержали победу в мужском парном разряде в категории MDC. Олег Виноградов и Максим Зубаков заняли первое место в категории MDD. Егор Виноградов в паре с петербуженкой Кристиной Толмачевой одержали победу среди смешанных пар.

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