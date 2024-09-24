Труп череповецкого пенсионера пролежал в квартире почти год

В Череповце умершего в собственной квартире пенсионера обнаружили спустя почти год. Как сообщает сегодня официальный портал Череповца, мужчина проживал один, и с соседями почти не общался. Лишь когда он перестал платить за коммунальные услуги, председатель ТСЖ обратилась в полицию.

«Мужчина не платил за коммуналку около года. Участкового попросили установить его местонахождение. Выяснилось, что пропавший столько же времени не получал пенсию. Это навело на мысль, что с ним что-то не так. Решили вскрыть квартиру. Там обнаружили труп пенсионера. По признакам он скончался около года назад», - рассказала порталу глава управы №21 Наталья Жданова.

Также выяснилось, что единственный родственник умершего пенсионера – его сын – не общался с отцом примерно полтора года.