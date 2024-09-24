Вологжанина признали виновным в гибели знакомого

В Вологде вынесен приговор 42-летнему местному жителю, который в октябре прошлого года забил до смерти своего знакомого.

«В суде установлено, что в октябре 2023 года подсудимый, находясь в комнате общежития по улице Карла Маркса в г. Вологде, в ходе ссоры со своим знакомым, с которым распивал спиртные напитки, нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, послужившие причиной смерти потерпевшего», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

В суде обвиняемый признал вину лишь частично. Он сознался в нанесении ударов потерпевшему, однако, по его мнению, нанесенные травмы не могли быть причиной смерти.

Суд признал вологжанина виновным и отправил в колонию строгого режима на 8 лет. Также он должен выплатить 1 млн рублей дочери потерпевшего в качестве компенсации морального вреда.