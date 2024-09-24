Владимир Путин наградил орденом бывшего вологодского губернатора

Президент Владимир Путин наградил бывшего губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова орденом Александра Невского, который считается одной из самых высоких государственных наград. Как рассказал в соцсетях сам Кувшинников, о награждении он узнал по телефону.

«Служению Отечеству я посвятил большую часть своей профессиональной карьеры. Сначала это был завод, где я вырос до директора, затем Гордума Череповца, где я получил первый опыт законотворческой работы. Потом стал мэром родного города. Ну а главный и, пожалуй, самый сложный этап моей управленческой карьеры — руководство регионом», - пишет в соцсетях Кувшинников.

Экс-губернатор напомнил, что в 2011 году, когда он стал руководить регионом, уровень госдолга зашкаливал, а из долговой ямы области удалось выдраться только спустя 10 лет.

«Поддержка главы государства говорит о том, что мы все сделали правильно. Эта награда для меня - стимул продолжать свою профессиональную карьеру на федеральном уровне», - пишет Кувшинников, который в ноябре прошлого года был назначен сенатором от Вологодской области в Совет Федерации.

Кстати, на этой неделе пройдет инаугурация выбранного губернатора Георгия Филимонова. Предполагается, что на ней будет озвучена кандидатура нового сенатора в Совфед от Вологодской области. Как сообщает ряд вологодских Telegram-каналов, место в верхней палате парламента может достаться бывшему заместителю губернатора по внутренней политике Евгению Богомазову.