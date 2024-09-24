Операции с применением нейромониторинга начали выполнять онкологи Вологды

ологодские онкологи начали выполнять сложные операции с помощью нейромониторинга, который исключает осложнения при операциях на щитовидной железе.
«Каждая операция несет определенные риски. В хирургии щитовидной железы главный риск – повреждение гортанного нерва, где последствиями могут стать нарушение дыхательной и голосовой функции. Метод нейромониторинга сигнализирует о местонахождении нерва, позволяет непрерывно контролировать его сохранность», - рассказал начальник департамента здравоохранения Вологодской области Антон Еремеев.
Аппарат стоимостью более 6 млн рублей был закуплен за счет регионального бюджета. В июне для врачей провели мастер-класс, во время которого были проведены три операции. Всего за 4 месяца специалисты Вологодского онкодиспансера провели уже более 20 операций. В целом за год врачи проводят около 500 подобных операций.
«Подобные операции с нейромониторингом на щитовидной железе делают только в Санкт-Петербурге и Москве, а также в отдельных регионах России», - уточнили в правительстве региона.