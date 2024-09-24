Стали известны сроки высадки голубых елей в сквере у картинной галереи

[ Общество ]

Стало известно, когда в обновленном сквере у Вологодской областной картинной галереи появятся молодые голубые ели. Информация была озвучена накануне во время рабочего визита избранного губернатора Георгия Филимонова, а также руководства городской мэрии Вологды. Накануне около обновленного сквера строители уже убрали забор.

«Сейчас специалисты выполняют установку гранитного бортового камня; устройство нового покрытия из плитки; устройство газонов; укладку бетонной плитки на газонной части покрытия; монтаж систем видеонаблюдения, оповещения и наружного освещения. Голубые ели высадят после 25 сентября», – уточнили в пресс-службе Георгия Филимонова.

Теги:
реконструкция картинная галерея голубые ели
 

Последние новости

Стали известны сроки высадки голубых елей в сквере у картинной галереи
В Вологодском округе из-за неисправной проводки сгорел дачный домик
Вологжанин лишился BMW X5 из-за "пьяной езды"
В Вологде более 200 неразграниченных территорий вошли в перечень городских улиц
Бордель под видом массажного салона работал в Череповце
100 компаний Вологды заявились на участие в конкурсе «Мы выбираем, нас выбирают»
«Карманный парк» появится на улице Карла Маркса в Вологде
В центре Вологды в ДТП с двумя машинами пострадали четверо
Череповецкая «Северсталь» проиграла ярославскому «Локомотиву»
Бывший детский дом в Устье отдадут под жилье для молодых специалистов