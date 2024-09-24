Стали известны сроки высадки голубых елей в сквере у картинной галереи

Стало известно, когда в обновленном сквере у Вологодской областной картинной галереи появятся молодые голубые ели. Информация была озвучена накануне во время рабочего визита избранного губернатора Георгия Филимонова, а также руководства городской мэрии Вологды. Накануне около обновленного сквера строители уже убрали забор.

«Сейчас специалисты выполняют установку гранитного бортового камня; устройство нового покрытия из плитки; устройство газонов; укладку бетонной плитки на газонной части покрытия; монтаж систем видеонаблюдения, оповещения и наружного освещения. Голубые ели высадят после 25 сентября», – уточнили в пресс-службе Георгия Филимонова.