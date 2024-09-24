В Вологодском округе из-за неисправной проводки сгорел дачный домик

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Пожар произошел вчера, 23 сентября, около семи часов вечера в СНТ «Броун» Вологодского округа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

На момент прибытия пожарных подразделений дачный дом был полностью охвачен огнём, который уже успел перейти на соседние строения. К счастью, на участке никого не было и никто не пострадал.

Возгорание удалось ликвидировать на площади более 60 квадратных метров. В результате пожара дом, баня, туалет и дровяник полностью уничтожены огнём.

Одной из предварительных причин возникновения пожара специалисты считают аварийный режим работы электрооборудования.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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