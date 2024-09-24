Вологжанин лишился BMW X5 из-за "пьяной езды"

[ Общество ]

30-летний житель областной столице признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В мае прошлого года подсудимый был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Он заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, а также на 1,5 года был лишен водительских прав.

В январе этого года подсудимый на своем автомобиле «BMW X5» приехал в гости к знакомому в Кириллов, при этом за рулем находился его знакомый. После употребления алкоголя подсудимый решил перегнать свой автомобиль в более удобное место, так как ему казалось, что припаркованная машина мешает проезду. В процессе его остановили сотрудники полиции. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, в связи с чем он считается лицом, находившимся в состоянии опьянения.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 210 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Автомобиль, принадлежащий подсудимому, конфискован в доход государства.

Теги:
пьяная езда лишение прав
Фото: пресс-служба прокуратуры Вологодской области
 

Последние новости

В Вологодском округе из-за неисправной проводки сгорел дачный домик
Вологжанин лишился BMW X5 из-за "пьяной езды"
В Вологде более 200 неразграниченных территорий вошли в перечень городских улиц
Бордель под видом массажного салона работал в Череповце
100 компаний Вологды заявились на участие в конкурсе «Мы выбираем, нас выбирают»
«Карманный парк» появится на улице Карла Маркса в Вологде
В центре Вологды в ДТП с двумя машинами пострадали четверо
Череповецкая «Северсталь» проиграла ярославскому «Локомотиву»
Бывший детский дом в Устье отдадут под жилье для молодых специалистов
Глава регионального депздрава заявил о сдвигах в кадровом вопросе