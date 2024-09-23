В Вологде более 200 неразграниченных территорий вошли в перечень городских улиц

[ Общество ]

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев. В список вошли дворы, проезды и площадки, порядок на которых теперь будут наводить городские службы.

«Решили многолетнюю для Вологды проблему! 215 неразграниченных территорий теперь включены в перечень городских улиц – это дворы, проезды, площадки. Долгие годы жители безуспешно пытались добиться уборки этих мест, особенно остро проблема стояла зимой. Такие принципиальные решения и позволяют наводить порядок в городе. Это и есть работа для людей», – отметил Андрей Накрошаев.

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Фото: телеграмм-канал Андрея Накрошаева
 

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