100 компаний Вологды заявились на участие в конкурсе «Мы выбираем, нас выбирают»

В областной столице проходит XXIV ежегодный городской конкурс «Мы выбираем, нас выбирают», организатором которого выступает МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» при поддержке администрации Вологды. Заявки на участие направили порядка 100 различных предприятий и организаций города.

В этом году конкурс проводится по 18 номинациям, связанным с оказанием услуг в сфере дополнительного образования, общественного питания, туризма, индустрии красоты, медицины, автосервиса, продажи мебели и так далее. Появилась и новая номинация – «Лучшая компания малоэтажного домостроения». А самыми популярными оказались: «Лучший центр отдыха и развлечений» (12 заявок) и «Лучший медицинский центр» (9 заявок).

«На данный момент в рамках конкурса проводятся социологические исследования. Они пройдут до 5 октября. В опросе примут участие порядка 800 респондентов. Анкетеры Вологодского областного центра РАН проводят поквартирный опрос жителей города. Вологжане выскажут свое мнение, и по итогам анкетирования будут определены лучшие компании. Результаты анкетирования будут предоставлены участникам проекта, которые в дальнейшем смогут использовать их при разработке эффективной маркетинговой стратегии для более успешного ведения бизнеса», – рассказала директор МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма» Елена Уханова.

Торжественное награждение состоится в конце октября. Победители и призеры получат дипломы и знаки проекта «Мы выбираем, нас выбирают», которые смогут разместить на предприятиях и производимой продукции. Также для участников церемоний будет организован бизнес-тренинг по теме «Управление эмоциями», задача которого – помочь выстроить отношения между предпринимателями и клиентами.