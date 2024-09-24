Бордель под видом массажного салона работал в Череповце

[ Происшествия ]

В Зареченском районе Череповца под видом спа-салона работал бордель, в котором девушки-массажистки оказывали интимные услуги.

При поддержке ОМОН сотрудники полиции задержали 8 человек, среди которых главный организатор – 46-летний мужчина, три женщины-администратора, а также 4 девушки в возрасте от 20 до 28 лет, которые непосредственно оказывали услуги интимного характера.

«В ходе обыска в помещении салона полицейские изъяли средства связи и документы, подтверждающие преступную деятельность, а также предметы, используемые для оказания интимных услуг», - рассказали в региональном УМВД.

Как установлено во время первоначального расследования, салон действовал с мая по сентябрь 2024 года. В полиции также пояснили, что прибыль организатора составляла порядка полумиллиона рублей в месяц.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье за организацию занятия проституцией.

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проституция задержание
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области
 

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