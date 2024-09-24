«Карманный парк» появится на улице Карла Маркса в Вологде

В областной столице обустраивают пространство на улице Карла Маркса у дома №60. Это часть социально значимого проекта «Карманные парки». Такие парки представляют из себя небольшие по площади зеленые пространства, которые обустраиваются у какой-либо стены, на заброшенном пустыре, между двумя близко стоящими зданиями, на перекрестке улиц или на любом другом не использующемся месте.

«В этом месте располагался заброшенный участок земли, проблема с которым не решалась долгие годы. Но в скором времени он получит новую жизнь. Проект реализуем вместе с бизнесом в рамках «Стратегии 2.0» главы региона. Георгий Филимонов ставит задачи по развитию территорий и вовлечению в этот процесс граждан и бизнеса. Раньше между домами 58 и 62 на Карла Маркса были заросли и незаконные постройки. Сейчас все это убрано, и ведутся активные работы: территория очищена, проведена электропроводка, установлены закладные для фонарей и доставлен бортовой камень. Уже скоро начнется подготовка к укладке плитки», – рассказал и.о. мэра города Вологды Андрей Накрошаев.

В этом «карманном парке» на площади порядка 1400 квадратных метров появятся освещение, семь чугунных скамеек, две качели и урны. В центре парка будет высажена ель.

В создании нового общественного пространства принимают участие представители бизнеса, каждый из которых взял на себя определенный вид работ. Один из них занимается электрикой, другой – основанием под плитку, третий – уборкой сухостоя. Создание «карманного парка» на улице Карла Маркса – это хороший пример объединения усилий администрации города Вологды и социально ответственного бизнеса для создания комфортных условий для жителей.

Основная задача проекта – обеспечение эффективного использования земель при условии развития зелёных территорий, вовлечение различных групп жителей Вологды в благоустройство территорий квартала и проектирование зелёных зон вблизи мест проживания для проведения повседневного досуга.