В центре Вологды в ДТП с двумя машинами пострадали четверо

Авария случилась около восьми вечера 23 сентября в губернском городе на Мира, 36.

24-летний водитель "четырнадцатой" следовал по улице Герцена со стороны Пушкинской. Поворачивая на Мира, он в нарушение правил не пропустил "Киа Рио", который следовал по Октябрьской в направлении улицы Герцена.