В центре Вологды в ДТП с двумя машинами пострадали четверо

[ Происшествия ]

Авария случилась около восьми вечера 23 сентября в губернском городе на Мира, 36.

24-летний водитель "четырнадцатой" следовал по улице Герцена со стороны Пушкинской. Поворачивая на Мира, он в нарушение правил не пропустил "Киа Рио", который следовал по Октябрьской в направлении улицы Герцена.

Серьезно пострадали три человека: предполагаемый виновник аварии, его 16-летняя пассажирка и 19-летняя девушка, которая ехала в иномарке. Травмы также получил 42-летний водитель «Киа», он лечится амбулаторно.

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