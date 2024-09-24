В центре Вологды в ДТП с двумя машинами пострадали четверо

Авария случилась около восьми вечера 23 сентября в губернском городе на Мира, 36.
24-летний водитель "четырнадцатой" следовал по улице Герцена со стороны Пушкинской. Поворачивая на Мира, он в нарушение правил не пропустил "Киа Рио", который следовал по Октябрьской в направлении улицы Герцена.
Серьезно пострадали три человека: предполагаемый виновник аварии, его 16-летняя пассажирка и 19-летняя девушка, которая ехала в иномарке. Травмы также получил 42-летний водитель «Киа», он лечится амбулаторно.