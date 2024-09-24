Череповецкая «Северсталь» проиграла ярославскому «Локомотиву»

Единственную шайбу у череповчан при счёте 0:2 на старте третьего периода забросил Тимур Муханов с передачи Марка Барберио. Но вскоре хозяева восстановили своё преимущество в два гола. А четвертая шайба уже влетела в пустые ворота "сталеваров", когда тренерский штаб "желто-черных" заменил Александра Самойлова на шестого полевого игрока.

«Сегодня мы играли с очень сильной командой. «Локомотив» - флагман нашего хоккея, и эта игра, как лакмус, показывает, чего ты стоишь. Нам ещё нужно работать. Если в первом и втором периоде преимущество было полностью у «Локомотива», то в третьем мы всё-таки попытались переломить ход матча. Забили гол, были моменты, когда мы могли сравнять счет, но, к сожалению, пропустили третью шайбу и она уже подвела, собственно говоря, итог, стала ключевым моментом всего матча», -сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.