Бывший детский дом в Устье отдадут под жилье для молодых специалистов

Бывший детский дом поселка Устье после реконструкции отдадут под жилье для погорельцев и молодых специалистов. Как уточнил сегодня избранный глава региона Георгий Филимонов, реконструкция здания будет стоить порядка 25 млн рублей.

«Исполнение поручений находится в периметре особого внимания глав муниципальных образований области. По итогам прошлой недели было выполнено около 15 поручений, по остальным ведется планомерная работа. В селе Устье стартовала реконструкция здания бывшего детского дома под жилье для погорельцев и молодых специалистов», – рассказал Георгий Филимонов.

По его словам, в здании бывшего детского дома разместят 16 квартир. Подрядчик должен завершить все работы по реконструкции до декабря 2025 года.

Также в Усть-Кубинском округе отремонтируют крышу на здании старой школы в селе Заднее, для чего из бюджета области выделят 5 млн рублей. В здании школы краеведы Александр и Марина Быковы планируют открыть музей народного образования.