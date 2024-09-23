Бывший детский дом в Устье отдадут под жилье для молодых специалистов

[ Общество ]

Бывший детский дом поселка Устье после реконструкции отдадут под жилье для погорельцев и молодых специалистов. Как уточнил сегодня избранный глава региона Георгий Филимонов, реконструкция здания будет стоить порядка 25 млн рублей.

«Исполнение поручений находится в периметре особого внимания глав муниципальных образований области. По итогам прошлой недели было выполнено около 15 поручений, по остальным ведется планомерная работа. В селе Устье стартовала реконструкция здания бывшего детского дома под жилье для погорельцев и молодых специалистов», – рассказал Георгий Филимонов.

По его словам, в здании бывшего детского дома разместят 16 квартир. Подрядчик должен завершить все работы по реконструкции до декабря 2025 года.   

Также в Усть-Кубинском округе отремонтируют крышу на здании старой школы в селе Заднее, для чего из бюджета области выделят 5 млн рублей. В здании школы краеведы Александр и Марина Быковы планируют открыть музей народного образования.

«В муниципалитетах Вологодчины активно ведутся работы на дорожных объектах, реализуются проекты по модернизации теплосетей, идет благоустройство территорий. Работы выполняют, в том числе, в рамках губернаторской программы «Стратегия 2.0», а также областной программы «Народный бюджет», - уточнили в пресс-службе Георгия Филимонова.

Теги:
реконструкция детский дом
 

Последние новости

Бывший детский дом в Устье отдадут под жилье для молодых специалистов
Глава регионального депздрава заявил о сдвигах в кадровом вопросе
Вадим Германов отложил начало отопительного сезона в Череповце
Более 71 млн рублей направили на создание агроклассов на Вологодчине
Нового главу выбрали в Устюженском округе
В Вологде полицейский спас девушку от гибели
Несколько вологодских продуктов признаны лучшими в этом году
Вологжанка надела на ноги наручники и потеряла ключ
Вологодские реставраторы стали призерами премии АРХИWOOD
Вологодским льготникам предлагают выбрать меру господдержки