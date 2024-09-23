Глава регионального депздрава заявил о сдвигах в кадровом вопросе

В региональном департаменте здравоохранения заявили о положительном сдвиге в решении кадрового вопроса. С начала этого года в больницы и поликлиники региона трудоустроено уже 147 специалистов. Всего же до конца года в лечебных учреждениях появится 186 новых докторов.

«В этом году привлечено на 30% специалистов больше, чем планировалось. К примеру, в Великий Устюг уже трудоустроено 12 врачей-специалистов. Если говорить в целом по городу и области, динамика положительная точно. Мы видим тенденцию перехода специалистов среднего медперсонала из частных медицинских организаций. В Грязовецкой центральной районной больнице главный врач в прошлом был заведующий отделением одной из частных клиник», - заявил начальник департамента здравоохранения Вологодской области Антон Еремеев.

По его словам, в настоящее время прорабатывается механизм предоставления жилья медработникам по программе, которую запустят в 2025 году. В частности, только в Кириллове будут построены 11 домов для врачей-специалистов, учителей и работников культуры. Также житель намерены строить в Череповецком районе и Вологодском округе.