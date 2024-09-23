Вадим Германов отложил начало отопительного сезона в Череповце

[ Общество ]

Мэр Череповца Вадим Германов заявил, что начало отопительного сезона в городе будет отложено.

«На этой неделе ожидается потепление до +20. До этой отметки столбик термометра поднимется в среду. Поэтому вопрос о начале отопительного сезона отложен предварительно до 1 октября. Синоптики прогнозируют похолодание только в начале второго месяца осени», - написал мэр города в соцсетях.

По его словам, исключение сделают только для социальных объектов – школ, больниц и детских садов. Если в помещениях, по мнению руководителей учреждений, будет холодно, «Теплоэнергия» включит там отопление.

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