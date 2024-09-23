Нового главу выбрали в Устюженском округе

В Устюженском округе выбрали нового главу. Им стала экс-директор Устюженского политехнического техникума Лариса Богданова. Также Богданова ранее была депутатом Земского собрания.

Нового главу округа депутаты выбрали единогласно. Как сообщает газета «Первая городская», на должность главы претендовали три человека - бывший глава района Николай Платонов, директор политехникума Лариса Богданова и сотрудник администрации округа Татьяна Поспилая. Правда, до голосования были допущены только два человека – Богданова и Поспилая.

как ранее сообщал NewsVo, после ухода в отставку бывшего главы Игоря Петрова временно исполняющим обязанности была бывший заместитель главы Татьяна Рогозина.