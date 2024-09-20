Несколько вологодских продуктов признаны лучшими в этом году

С 17 по 20 сентября в Москве прошла международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2024. В этом году в ней приняли участие представители из 28 стран и 60 регионов России, в том числе из Вологодчины. Коллективный стенд региона был организован Центром поддержки экспорта. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил и. о. начальника Департамента экономического развития Вологодской области Ильнур Сираев.

Качество вологодской продукции было признано и оценено профессиональными экспертами на международном уровне. Наши компании приняли участие в профессиональном дегустационном конкурсе продуктов питания и напитков «Продукт года». Три компании стали золотыми призерами конкурса: вологодская «Кондитерская фабрика», компания «Вкус Севера», производитель ремесленных сыров, и бренд «Время чаги», производитель чага-чая. Еще две компании получили серебряные медали: крафтовая пивоварня «Империал» и производитель леденцов, компания «Фреш».

В рамках выставки вологодские компании провели более 150 встреч с потенциальными партнерами и клиентами из 10 стран мира, что открывает новые горизонты для сотрудничества и расширения бизнеса.