Несколько вологодских продуктов признаны лучшими в этом году

[ Общество ]

С 17 по 20 сентября в Москве прошла международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2024. В этом году в ней приняли участие представители из 28 стран и 60 регионов России, в том числе из Вологодчины. Коллективный стенд региона был организован Центром поддержки экспорта. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил и. о. начальника Департамента экономического развития Вологодской области Ильнур Сираев.

Качество вологодской продукции было признано и оценено профессиональными экспертами на международном уровне. Наши компании приняли участие в профессиональном дегустационном конкурсе продуктов питания и напитков «Продукт года». Три компании стали золотыми призерами конкурса: вологодская «Кондитерская фабрика», компания «Вкус Севера», производитель ремесленных сыров, и бренд «Время чаги», производитель чага-чая. Еще две компании получили серебряные медали: крафтовая пивоварня «Империал» и производитель леденцов, компания «Фреш».

В рамках выставки вологодские компании провели более 150 встреч с потенциальными партнерами и клиентами из 10 стран мира, что открывает новые горизонты для сотрудничества и расширения бизнеса.

Теги:
вологодские продукты конкурс выставка
Фото: телеграмм-канал Ильнура Сираева
 

Последние новости

Вадим Германов отложил начало отопительного сезона в Череповце
Более 71 млн рублей направили на создание агроклассов на Вологодчине
Нового главу выбрали в Устюженском округе
В Вологде полицейский спас девушку от гибели
Несколько вологодских продуктов признаны лучшими в этом году
Вологжанка надела на ноги наручники и потеряла ключ
Вологодские реставраторы стали призерами премии АРХИWOOD
Вологодским льготникам предлагают выбрать меру господдержки
Музей дома Романовых откроют в Вологде
Вологодские синоптики обещают короткое бабье лето