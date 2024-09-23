Вологодские реставраторы стали призерами премии АРХИWOOD

20 сентября в Москве состоялась 15-я юбилейная премия АРХИWOOD. Более 300 работ со всей страны представили на ежегодном конкурсе.

В этом году было заявлено 9 номинаций: «Арт-объект», «Дерево в интерьере», «Дерево в экстерьере», «Дизайн среды», «Загородный дом», «Малый объект», «Общественное сооружение», «Предметный дизайн», «Реставрация/ реконструкция/ воссоздание». В каждой номинации определено по два победителя – по результатам народного голосования и выбор профессионального жюри. Среди призеров оказались и объекты, восстановленные вологжанами.

В номинации «Реставрация/реконструкция/ воссоздание» по результатам народного голосования победил проект реставрации служебной постройки 1940 года в деревне Малые Карелы Архангельской области. Научно-проектную документацию по ней разрабатывали вологодские архитекторы «Валбэк-ру». Владельцы здания ездили в Вологду и перенимали опыт по приспособлению исторических объектов под современное использование у семьи Якимовых.

Еще одну работу вологжан в той же номинации отметил партнёр премии – сетевой путеводитель по лучшим объектам гастрономического туризма 50 Best Tastes of Russia. Издание выбрало дом Пановых – единственный в Вологде деревянный особняк, где сохранился комплекс настенной живописи. В подарок авторскому коллективу вручили сертификат на подробное интервью. Реставрационные работы на объекте проводили «Вологодские реставраторы» по проекту ООО «Бизнесконсалт».