Вологодским льготникам предлагают выбрать меру господдержки

В Вологодской области федеральные льготники могут до 1 октября выбрать способ получения набора социальных услуг на 2025 год. Как напомнили в отделении социального Фонда России по Вологодской области, набор социальных услуг предоставляется в двух вариантах – в натуральной форме, а также в денежном эквиваленте.

Стоимость набора социальных услуг составляет 1 578 рублей 50 копеек в месяц. Большая часть этой суммы выделяется на лекарственные препараты - 1 215 рублей 80 копеек. Также 188 рублей предусмотрено на санаторно-курортное лечение, еще 174,6 рубля – на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

«Величина денежного эквивалента не означает, что услуга будет оказана именно на эту сумму. Федеральным льготникам, выбравшим натуральный способ получения НСУ, необходимые лекарства, лечение в санатории, проезд на пригородном транспорте или поезде, предоставляются бесплатно в полном объеме, а при замене натуральных льгот денежной выплатой она будет оказываться только в той сумме, которая предусмотрена для соответствующей льготы», — комментирует управляющий отделением СФР по Вологодской области Галина Королева.

В отделении соцфонда также напомнили, что, отказавшись от набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента, гражданин в течение всего следующего года не сможет изменить способ его получения.