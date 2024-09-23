Музей дома Романовых откроют в Вологде

[ Культура ]

В областной столице планируют открыть музей дома Романовых. Он расскажет о периоде пребывания в городе четырех великих князей.

Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович были отправлены в ссылку в Вологду, а затем расстреляны в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в 1919 году.

Музей создадут в рамках федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут». Сейчас программа реализуется в 31 регионе России при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства экономического развития РФ.

Проект «Императорский маршрут» осуществляется совместно с фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», созданном в 2011 году. Фонд реализует программы в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия.

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Фото: группа ВКонтакте администрации города Вологды
 

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