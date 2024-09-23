Вологодские синоптики обещают короткое бабье лето

Жителям Вологодской области обещают короткое бабье лето, которое начнется уже завтра.

Хотя в ночь на вторник на большей территории области возможны заморозки до -3 градусов, днем ветра развернутся на южное направление и днем температура воздуха поднимется до +17 градусов.

Еще теплее будет в среду и в четверг, когда столбики термометров поднимутся до отметки в +23 градуса.