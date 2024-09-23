Вологодские синоптики обещают короткое бабье лето

[ Общество ]

Жителям Вологодской области обещают короткое бабье лето, которое начнется уже завтра.

Хотя в ночь на вторник на большей территории области возможны заморозки до -3 градусов, днем ветра развернутся на южное направление и днем температура воздуха поднимется до +17 градусов.

Еще теплее будет в среду и в четверг, когда столбики термометров поднимутся до отметки в +23 градуса.

«В пятницу и субботу средняя температура воздуха будет превышать норму, однако регион окажется под влиянием активного атлантического циклона, пройдут интенсивные дожди, усилится ветер», - уточнили в вологодском Гидрометцентре.

Теги:
погода Бабье лето
 

Последние новости

В Лосте женщина надела на ноги наручники и потеряла ключ
Вологодские реставраторы стали призерами премии АРХИWOOD
Вологодским льготникам предлагают выбрать меру господдержки
Музей дома Романовых откроют в Вологде
Вологодские синоптики обещают короткое бабье лето
Житель Сямжи признался в домогательствах к маленькой девочке
Под Соколом местный житель погиб в огне
Андрей Накрошаев взялся за площадь Чайковского
Под Череповцом китайский кроссовер сгорел после столкновения с лосем
Череповчанка пыталась вывести украденный в магазине товар в детской коляске