Житель Сямжи признался в домогательствах к маленькой девочке

В Сямженском округе 38-летний мужчина приговорен к длительному заключению за приставание к малолетней девочке. Происшествие случилось в октябре 2022 года.

«Судом установлено, что в октябре 2022 года уроженец Сямжи умышленно совершил иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, достоверно зная о том, что девочка не достигла двенадцатилетнего возраста», - рассказали об обстоятельствах дела в пресс-службе судов области.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в случившемся. Мужчину признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и приговорили к 12 годам заключения.