Под Соколом местный житель погиб в огне

В Сокольском округе мужчина погиб во время пожара в квартире трехэтажного жилого дома. Происшествие случилось сегодня утром в деревне Литега.

По информации регионального управления следкома, о пожаре в квартире сообщили соседи. После ликвидации очага возгорания в квартире был обнаружен погибшим 64-летний хозяин квартиры.

«Следователи СКР выехали на место происшествия и приступили к осмотру и опросу очевидцев. По предварительным выводам, возгорание связано с неосторожным обращением с огнем при курении», - уточнили в региональном следкоме.

Для точного установления причин пожара будут назначены судебные экспертизы.