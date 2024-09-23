Под Соколом местный житель погиб в огне

[ Происшествия ]

В Сокольском округе мужчина погиб во время пожара в квартире трехэтажного жилого дома. Происшествие случилось сегодня утром в деревне Литега.

По информации регионального управления следкома, о пожаре в квартире сообщили соседи. После ликвидации очага возгорания в квартире был обнаружен погибшим 64-летний хозяин квартиры.

«Следователи СКР выехали на место происшествия и приступили к осмотру и опросу очевидцев. По предварительным выводам, возгорание связано с неосторожным обращением с огнем при курении», - уточнили в региональном следкоме.

Для точного установления причин пожара будут назначены судебные экспертизы.

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