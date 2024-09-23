Андрей Накрошаев взялся за площадь Чайковского

[ Общество ]

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев рассказал об обновлении площади Чайковского. Там, в частности, начали обновлять спортивную площадку.  

«Старые тренажеры и навес давно требовали замены. В рамках Стратегии 2.0 здесь установим новый спортивный городок. Рабочие уже забетонировали опоры навеса. На этой неделе планируется покраска металла, монтаж оборудования и заливка резинового покрытия», - рассказал Накрошаев в соцсетях.

Также, по словам врио мэра города, на площади в ближайшее время начнут монтировать новую детскую площадку. Старую конструкцию уже разобрали, и сейчас строители ждут, когда поступит новое оборудование.

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