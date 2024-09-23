Под Череповцом китайский кроссовер сгорел после столкновения с лосем

[ Происшествия ]

В Череповецком районе китайский кроссовер Geely Monjaro сгорел после столкновения с лосем. Авария произошла накануне вечером на 394-м километре трассы Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец.

Как уточнили в управлении Госавтоинспекции, 53-летний житель Московской области, управлявший кроссовером, не заметил лося, внезапно выскочившего на проезжую часть. Сохатый погиб в результате ДТП, а иномарка мгновенно загорелась.

Водитель, а также его супруга и несовершеннолетняя дочь успели выбраться из салона. Никто из них не пострадал. По информации пресс-службы регионального УМВД, автомобиль в результате пожара полностью выгорел.

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