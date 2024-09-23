Череповчанка пыталась вывести украденный в магазине товар в детской коляске

В Череповце местная жительница пыталась вывести из магазина неоплаченный товар в детской коляске. По информации регионального управления Росгвардии, 32-летняя женщина прошла в супермаркет на Шекснинском проспекте с детской коляской и сложила в нее различного товара на суму около 3 тысяч рублей.

«Женщина взяла различный товар, а затем спрятала его в коляску и прошла к выходу через кассовую зону, не оплатив товар. За действиями посетительницы наблюдали работники супермаркета по камерам видеонаблюдения», - пояснили в управлении Росгвардии.

Вызванные сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину и передали полиции для дальнейшего разбирательства.