Житель Вологды умер в автобусе

«Перекрёсток Герцена и Яшина. Стоит автобус, из него выносили труп. Может, знает кто, что случилось?» — такое сообщение появилось в соцсетях вчера днём, 21 сентября.

Позже стало известно, что пожилому мужчине стало плохо в автобусе, проезжавшем по улице Герцена. При этом очевидцы отметили, что, когда автобус остановился на перекрёстке Герцена – Яшина, рядом с ним оказалась машина скорой помощи, однако медики отказались помочь вологжанину.

«Скорая из соседнего ряда отказалась осмотреть его», «Не их район, как у ментов», — пишут люди.



Официальных комментариев случившегося пока нет.