Мэрия Череповца отказалась приватизировать муниципальные предприятия

[ Общество ]

Мэр Череповца Вадим Германов подписал два постановления, согласно которым отменяется реорганизация двух муниципальных предприятий города: МУП «Теплоэнергия» и МУП «Специализированная ритуальная служба».

Обеим организациям предписано в течение трёх рабочих дней со дня принятия постановлений уведомить областное управление Федеральной налоговой службы РФ об отмене процедуры реорганизации.

Напомним, что ранее чиновники хотели преобразовать эти предприятия в общества с ограниченной ответственностью, 100% уставного капитала в которых принадлежали бы городу.

 

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