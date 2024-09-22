Мэрия Череповца отказалась приватизировать муниципальные предприятия

Мэр Череповца Вадим Германов подписал два постановления, согласно которым отменяется реорганизация двух муниципальных предприятий города: МУП «Теплоэнергия» и МУП «Специализированная ритуальная служба».

Обеим организациям предписано в течение трёх рабочих дней со дня принятия постановлений уведомить областное управление Федеральной налоговой службы РФ об отмене процедуры реорганизации.



Напомним, что ранее чиновники хотели преобразовать эти предприятия в общества с ограниченной ответственностью, 100% уставного капитала в которых принадлежали бы городу.