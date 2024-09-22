Молодых вологжан хотят сделать блогерами

Областной Центр управления регионом запускает для молодёжи бесплатный образовательно-мотивационный курс «ВСяКО». Его студентами смогут стать 50 жителей Вологодчины в возрасте от 18 до 35 лет. Во время обучения они получат необходимые знания, чтобы развивать и вести личные блоги в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы принять участие в курсе необходимо до 1 октября подать заявку по ссылке. Далее организаторы проведут отбор, критерии которого не уточнены. Обучение продлится до июня 2025 года.

Руководителем школы блогеров «ВСяКО» станет её создатель, редактор Центра управления регионом Вологодской области Мария Балуева. Наставниками проекта являются руководитель ЦУР Вологодской области Анна Одинцова и депутат регионального Законодательного собрания Антонина Фёдорова.

«Потребность в запуске подобного курса озвучила сама вологодская молодёжь. Мы с коллегами из ЦУР на протяжении нескольких лет проводили различные обучения по работе в соцсетях, выезжали в районы с digital-десантами, взаимодействовали плотно с лидерами общественного мнения. Многие уже преуспели в какой-то сфере, имеют интересные увлечения, активно участвуют в жизни районов и городов. И они готовы об этом рассказывать миру, но не знают, с чего начать. Так и родилась идея – создать школу блогеров. А Росмолодёжь нас в этом поддержала», – объяснила Анна Одинцова.

Антонина Фёдорова подтвердила, что проблема действительно актуальна:

«На встречах в районах всегда поднимается вопрос о том, когда же молодёжь будет возвращаться в деревни. А привлекательны ли районы для молодых ребят? Есть ли те, кто рассказывает, что вернулся, что это здорово, что живёт здесь, работает и никогда не променял бы это место? Поэтому проект «ВСяКО» Вологодской области нужен! Будем учить молодежь рассказывать о своём районе или городе в соцсетях так, чтобы туда хотелось ехать всем. Будем учить показывать тех, кто может стать примером, кто уже делает всё, чтобы жизнь стала лучше. Можно по-разному относиться к интернету. Но в наших силах сделать интернет нашим другом».

Участников проекта ждут два очных образовательных мероприятия, экспертный видеокурс по ведению личных блогов, состоящий из 16 видеолекций и девяти графических гайдов, серия практических и организационных встреч с экспертами в сфере SММ в течение всего периода обучения, домашние задания с обратной связью от кураторов проекта.

«Во время практических заданий участники проекта смогут упаковать свой блог, создавать посты в разных форматах: сторителлинг, видео, ВК-клип, интерактив и другие. Важно, что уже в период обучения участники проекта смогут запускать полезный для молодежной аудитории контент и публиковать его в своих блогах. Кроме этого, участники курса будут способствовать и развитию своих территорий, привлекать внимание к тем местам, где живут, да и в целом популяризировать Вологодскую область», — подчеркнула Мария Балуева.

Добавим, что образовательно-мотивационный курс для молодежи «ВСяКО» победил в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты», который проводился в рамках федпроекта «Молодёжь России» нацпроекта «Образование».