Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в Вытегорском районе

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил о намерении выяснить, что происходит в сфере ЖКХ Вытегорского района.

«В социальной сети сообщается об отсутствии водоснабжения в нескольких деревнях муниципалитета. Ввиду того, что домовладения граждан не обеспечены централизованной подачей воды, местные жители вынуждены ездить за ней на лодках в центр местного озера. В зимний период они топят снег», — пояснил он.

Александр Бастрыкин поручил провести по данному факту процессуальную проверку и взял её ход под свой контроль. Руководителю областного управления Следкома Геннадию Яшину дан приказ доложить о её промежуточных результатах и принятом решении.

«Наличие или отсутствие состава преступления со стороны должностных лиц органов власти будет определено по результатам доследственной проверки», — сообщил и.о. старшего помощника главы областного следственного управления Григорий Шубейкин.