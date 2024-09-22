Череповецкая «Северсталь» уступила минскому «Динамо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

На это "жёлто-чёрные" ответили шайбой Данилы Аймурзина с передачи Михаила Ильина, который накоротке отдал шайбу своему партнеру и Аймурзин перевёл её прямо в "домик" под щитками вратаря соперника. Впрочем, это был единственный успех череповчан в этот вечер, а вот "зубры" в третьем периоде ещё один раз застали врасплох Константина Шостока. Да ещё одну шайбу забросили уже в пустые ворота, за три секунды до финальной сирены. Итог матча - 3:1 в пользу белорусского клуба.

«Хороший интересный матч получился. Увы, мы уступили. Уступили, т.к. те голевые моменты, которые мы создавали, мы не реализовали. Вторая причина – отличная игра вратаря соперника. Качество бросков у нас сегодня хромало» -, сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Козырев.

«Северсталь», несмотря на поражение, сохраняет второе место Западной конференции КХЛ. Но в спину ей дышат два московских клуба, ЦСКА и «Спартак», петербургский СКА, да и минское «Динамо» недалеко. Все эти команды разделяют всего 1-2 очка. В следующем туре подопечные Козырева сыграют с ярославским «Локомотивом». Этот матч пройдёт завтра.