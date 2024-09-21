Жителям Вологды объяснили, зачем нужен глава города

Напомним, что 19 сентября депутаты Вологодской городской Думы единогласно избрали на пост председателя Думы и главы города Вологды Юрия Сапожникова.

«Скажите, пожалуйста, какой круг обязанностей у главы города? Или это дублирующая должность? Зачем она нужна?» — такие вопросы задала на странице и.о. мэра города Андрея Накрошаева одна из вологжанок.

«Глава города Вологды играет ключевую роль в организации и проведении заседаний городской Думы. Созывает заседания: определяет дату, время и место проведения, обеспечивает уведомление депутатов. Председательствует на заседаниях: руководит ходом заседания, предоставляет слово участникам, ставит вопросы на голосование. Обеспечивает порядок на заседаниях: следит за соблюдением регламента, пресекает нарушения. Подписывает и обнародует (в том числе обеспечивает официальное опубликование) решения городской Думы. Утверждает бюджет города и принимает годовой отчёт мэра администрации города Вологды о его исполнении. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Вологодской области, уставом города Вологды и решениями городской Думы», — ответили ей на это в департаменте внутренней политики Вологодской области.