В лесу под Вологдой появился парк

В деревне Семёнково Вологодского округа заработал проект «Парк в лесу». Центральной его частью стала лыжня здоровья, идущая по маршруту «Семёнково – Ермолово». Общая площадь участка составила 4 гектара, а протяжённость лыжной трассы – 5 километров 600 метров. Трасса отсыпана щепой, что позволяет использовать её в летний период как тропу здоровья. На протяжении всего маршрута проведено освещение и работают шесть камер видеонаблюдения.

Кроме того, на территории Семёнковского парка установлены входная группа, 22 беседки с мангальными зонами, детская и спортивная площадки с травмобезопасным покрытием, сцена для проведения общественных мероприятий, 30 скамеек и урн, две парковых качели, два туалета, четыре мусорных контейнера, организована территория для парковки автотранспорта.

«Для реализации проекта привлечен социально-ответственный бизнес, в том числе арендаторы лесных участков и крупные организации, осуществляющие переработку древесины. Проект «Парки в лесу» призван подчеркнуть красоту природы северного края, сделать отдых вологжан и гостей региона более доступным и предоставить возможность всем желающим заниматься массовыми видами спорта, при этом вмешательство в природу – минимально», — рассказал начальник департамента природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области Владислав Ефанов.

Напомним, что проект «Парки в лесу», стартовавший в регионе по инициативе губернатора Георгия Филимонова, включает в себя реновацию 14 наиболее востребованных земельных участков для создания зон отдыха, троп здоровья, велосипедных и лыжных трасс.

В настоящее время парки в лесу открыты в Бабаевском, Вологодском, Нюксенском, Сямженском, Тарногском и Устюженском округах. До конца года парки появятся в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Кирилловском (два парка), Сокольском округах, а также в Вытегорском и Череповецком районах.