В Вологде откроется ярмарка вакансий в сфере ресторанного бизнеса

26 сентября в областной столице откроется ярмарка вакансий в сфере ресторанного бизнеса. Всех вологжан, желающих связать свою карьеру со сферой общественного питания, работодатели будут ждать с 12 до 14 часов в Вологодском государственном университете по адресу: Вологда, улица Галкинская, дом 1, корпус 2 (информационно-библиотечный комплекс имени Христофора Леденцова).

«Ярмарка организована в нетрадиционном формате: каждая компания организует свою небольшую корнер-площадку, где представит продукцию ресторана для дегустации, а HR-менеджеры бренда организуют консультации по трудоустройству и построению карьеры», — рассказал заместитель губернатора, начальник областного департамента труда и занятости населения Игорь Даценко.

У посетителей будет возможность лично познакомиться с представителями семи компаний в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса: «НордСити», «Чикибамбони», «ПиццаФабрика», «Паровозовъ», «Мясо», «Морсен», отель «История» и др. Работодателям требуются официанты, бармены, помощники повара, горничные и другие специалисты.

Участников мероприятия также ждет шоу барменов, профориентационный квиз, панельная дискуссия «Мифы о карьере в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса», открытый микрофон и многое другое.

Организаторами выступают региональная служба занятости населения совместно с Ассоциацией рестораторов и отельеров области и Вологодским государственным университетом.