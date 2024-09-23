Администрация Вологды обратилась к жителям города за помощью

Продолжается голосование по выбору победителя премии «Народное признание» XII всероссийского конкурса «ПРОФ-IT». В этом году за право стать лучшими сервисами соревнуются более 50 решений из 20 регионов России. Среди них – городской проект «Платформа 35»: Единая интеграционная интерактивная интернет-площадка города Вологды».

Проект «Платформа 35» предназначена для объединения различных веб-сервисов администрации города Вологды в едином цифровом пространстве для удобства пользователей сети Интернет. Основные задачи проекта - вовлечение граждан в решение вопросов городского развития с помощью цифровой платформы, которая обеспечивает возможность подачи дистанционных сообщений, их передачу на исполнение, осуществление контроля за исполнением, а также направление ответа на них.

Кроме того, проект призван информировать граждан о работе ресурсоснабжающих организаций города (аварии, ремонтные работы и т.д.), планах по ремонту инфраструктурных объектов города, природоохранной политике и экологической безопасности города (качество воды, уровень радиации и т.д.).

Результатом работы платформы станет улучшение доступности городских сервисов, а также более удобное взаимодействие с муниципальными учреждениями и повышение уровня участия граждан в жизни города. Кроме того, работа сервиса призвана сократить время на выполнение административных процедур.

Для того, чтобы поддержать проект и проголосовать за него, необходимо перейти по ссылке и нажать на кнопку «Авторизация для голосования». Далее ввести свой номер мобильного телефона для авторизации в системе и нажать кнопку «Войти». Для подтверждения входа совершить бесплатный звонок на указанный номер телефона. Отметим, что проголосовать можно до 18.00 25 сентября 2024 года.



