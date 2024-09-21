Планировавший разбогатеть вологжанин подарил жуликам 3,5 миллиона

10 сентября 35-летний житель губернского города получил в мессенджере предложение заработать на бирже. Мужчина установил специальное приложение. В течение нескольких дней он "вкладывал" деньги в акции, делая переводы на указанные счета.

В общей сложности "инвестор" потерял три с половиной миллиона рублей.

В подобную байку поверил товарищ вологжанина по несчастью из Череповца: тот подарил жуликам около 270 тысяч рублей.

А 65-летний житель областного центра, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, перевел мошенникам два миллиона, взятых в кредит.