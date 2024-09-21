Главный тренер «Вологды-Чевакаты» Владан Главинич остался доволен игрой своей команды

[ Спорт ]

18 очков  набрала Яна Гараничева, 15 - Александра Кирина, по 13 - у Алины Замараевой, и Лидии Петиной.

«В самом начале мы не поймали свой темп, позволив сопернику набрать слишком много очков из-за наших ошибок. Зацикливаясь на постановки заслонов, мы практически подарили им очков двадцать в первой половине. Потом мы ещё и нахватали фолов -  соперник реализовал двадцать три штрафных броска до перерыва Однако в целом я доволен высоким темпом всего матча. Во втором половине мы игру изменили, к счастью, до овертайма не дошло, после перерыва мы взяли всё в свои руки», - сказал после игры Владан Главинич.

Игры группового этапа FONBET-Кубок России по баскетболу проходят в Казани. В квартете "Е" "пчёлкам" предстоит сыграть ещё с пензенской «Юностью» и местной «Казаночкой». Игры пройдут в субботу и воскресенье. В следующий раунд Кубка Д. Я. Берлина выйдет только победитель группы.

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