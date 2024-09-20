Юные сокольские тхэквондисты получили новое оборудование

Тхэквондо – популярный вид спорта в Соколе: на данный момент в городе насчитывается пять тренировочных площадок, на которых занимаются более 200 детей в возрасте от пяти до 15 лет. Начинания юных спортсменов решил поддержать местный ДОК: при поддержке предприятия были приобретены напольное покрытие 30 квадратных метров, подушки и лапы для отработки техники ударов, координационные лесенки для отработки техники перемещений, мягкие палки и боксёрские груши.

- В наших клубах занимаются дети многих предприятий Сокола. У родителей положительные отзывы, и они охотно ведут к нам своих ребят. Это очень ценно, так как здоровые дети, здоровые семьи – это наше будущее. И наше взаимодействие - не одностороннее. На День защиты детей мы организовали и провели большой спортивный семейный праздник для детей сотрудников Сокольского ДОК. А новый инвентарь – это реальная помощь и поддержка юных спортсменов, их комфорт и безопасность на тренировках, – рассказал старший тренер Вологодской областной федерации тхэквондо Олег Черепанов.



Фото предоставлены Вологодской федерацией тхэквондо.