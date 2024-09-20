В Вологде начали выделять земельные участки участникам специальной военной операции

Администрация областной столицы начала предоставлять земельные участки участникам специальной военной операции и членам их семей. Представителям этих категорий уже выделены первые девять земельных участков - в Вологде и в посёлке Дубровское Вологодского округа. Процесс предоставления участков продолжается.

Напомним, что льготы утверждены поправками к закону Вологодской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков». Получить бесплатно землю под индивидуальное жилищное строительство могут участники специальной военной операции, удостоенные государственных наград за заслуги, проявленные в ходе СВО, то есть начиная с 24 февраля 2022 года. Такое же право распространяется на семьи погибших бойцов, отмеченных наградами.



На данный момент на учёт на получение земельных участков поставлено 104 участника СВО, подавших заявки, а также 12 семей погибших военнослужащих.

Для получения земельного участка необходимо обратиться с заявлением в органы местного самоуправления по месту жительства либо по месту пребывания. В частности, жителям областной столицы нужно обратиться в администрацию города Вологды по адресу: Ленина, 2, телефон (8172) 72-21-47.



В заявлении должны быть указаны вид разрешенного использования земельного участка, его предполагаемое местоположение и СНИЛС заявителя. В необходимый пакет документов входят также:

- паспорт;

- документ, удостоверяющий присвоение награды или звания;

- удостоверение ветерана боевых действий.

Для семей погибших:

- копия паспорта;

- документы, подтверждающие родство с военнослужащим;

- копия свидетельства о его смерти;

- удостоверение члена семьи погибшего;

- документ, удостоверяющий присвоение награды.

В случае обращения представителя необходимы также копия документа, удостоверяющего личность представителя, и нотариально заверенная доверенность.

Добавим, что для участников спецоперации и членов их семей предусмотрены и другие меры социальной поддержки, принятые на федеральном, областном и городском уровнях. В частности, это льготы по оплате ЖКХ и капремонта, освобождение от транспортного налога, льготная ипотека, для семей бойцов – бесплатные детские сад, кружки и секции, питание в школах, путевки в детские лагеря и другое.

Также в Вологде действует социальная приёмная, где специалисты оказывают помощь участникам СВО и их семьям в решении различных вопросов. Она работает по средам с 18 до 19 часов по адресу: улица Марии Ульяновой, дом 6, 2-й этаж, кабинет 5. Рекомендуется предварительная запись по телефону (8172) 72-96-70.