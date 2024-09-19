Вологодские работодатели не хотят помогать работникам, которые пострадали от несчастных случаев, выполняя обязанности в рамках гражданско-правовых договоров

Работодатели Вологодчины не стремятся помогать работникам, которые пострадали от несчастных случаев, выполняя обязанности в рамках гражданско-правовых договоров. Такая информация прозвучала на заседании областного координационного совета по охране труда.

«При расследовании несчастных случаев, произошедших с лицами, выполняющими работы по договорам гражданско-правового характера, имеются проблемы в признании таких отношений трудовыми. Найти решение возможно только при единых подходах у всех участников расследования», - заявил заместитель губернатора, начальник регионального департамента труда и занятости населения Игорь Даценко.

В результате, как сообщает «РБК Вологодская область», было решено проработать столь острый вопрос вместе с Государственной инспекцией труда, областной Федерацией профсоюзов и отделением Социального фонда РФ по Вологодской области.



Итогом обсуждения должно стать внесение конкретных изменений в федеральный закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.