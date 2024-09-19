Георгий Филимонов шокирован безграмотностью вологодских чиновников

Организовать для региональных и муниципальных чиновников ежегодный диктант по русскому языку – с таким предложением обратился сегодня к главе региона заместитель губернатора Евгений Тютюков, который курирует вопросы гражданской службы и кадровой политики.

«Мы шокированы общим уровнем их грамотности», - сказал он Георгию Филимонову на оперативном совещании.

Тот одобрил идею, подтвердив, что с грамотностью у его подчинённых дела действительно обстоят не очень хорошо. Когда он выборочно проверяет ответы, которые сотрудники правительства Вологодской области дают на обращения населения, то постоянно находит там ошибки: орфографические, пунктуационные и стилистические. В результате губернатор и сам регулярно испытывает шок.

«Уважаемые коллеги, просьба обратить особое внимание на предложение Евгения Александровича. Нам необходимо повышать уровень грамотности чиновников Вологодчины – и региональных, и муниципальных. Ещё не поздно», - цитирует слова Георгия Филимонова «РБК Вологодская область».