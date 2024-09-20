Ещё один Центр общения старшего поколения появился в Вологодской области

[ Общество ]

В городе Бабаево открылся седьмой в нашем регионе Центр общения старшего поколения.

«В новом центре будут проходить бесплатные занятия по рисованию, шахматам, а также совместные просмотры фильмов, вечера настольных игр, литературные дискуссии, творческие кружки и лекции по повышению финансовой и цифровой грамотности», — сообщили в областном отделении Социального фонда РФ.

Перед первыми гостями выступили солисты вокального коллектива «Колпь» и клуб исторического танца «Ренессанс». Кроме того, на открытии презентовали выставку фотоархива бабаевских ветеранов, а также кубки и медали за спортивные достижения людей серебряного возраста.

Напомним, что центры общения старшего поколения постепенно открываются на Вологодчине с целью создать комфортные условия для проведения досуга пенсионеров, поддержать ритм жизни пожилых людей, открыть дополнительные возможности для их самореализации.

Таких центров в нашей области уже семь: в Бабаеве, Великом Устюге, Вытегре, Грязовце, Липином Бору, селе имени Бабушкина и Устюжне.

отделение Социального фонда РФ по Вологодской области
 

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