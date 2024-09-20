Юных вологжан приглашают обучиться актёрскому мастерству

В рамках национального проекта «Образование» в Духовно-просветительском центре «Северная Фиваида» открыты новые места для детей от 8 до 14 лет, обучающихся по программе «Театральные подмостки».

«Благодаря участию Вологодской области в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в 47 организациях дополнительного образования появилось новое оборудование технической, художественной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности. В этом году открыто 2349 новых мест по нацпроекту, а за последние четыре года – 5300 новых мест дополнительного образования для юных вологжан», — рассказала начальник департамента образования Вологодчины Екатерина Целикова.

Занятия «Театральные подмостки» проходят два раза в неделю в течение учебного года. Участники пополнят свои знания об истории театра, видах и жанрах зрелищных искусств, будут оттачивать актерское мастерство и готовить творческие постановки.

В рамках нацпроекта для занятий приобретена необходимая аппаратура: микшерный пульт, звуковые колонки, видеокамера, ширма для театра, светодиодный прожектор смены цвета, панель «ультрафиолет» и дистанционные микрофоны. Оборудование пригодится и для проведения мероприятий по другим программам и для проведения областных мероприятий с обучающимися.

Добавим, что в этом году 2349 новых мест открыто в Вологде, Череповце, Бабаевском, Великоустюгском, Грязовецком, Кичменгско-Городецком и Устюженском округах, Вологодской кадетской школе-интернате имени Белозерского полка, Школе традиционной народной культуры, Духовно-просветительском центре «Северная Фиваида» и Региональном центре дополнительного образования детей. С перечнем образовательных организаций можно ознакомиться по ссылке.