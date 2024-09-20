В колледжах и техникумах Вологодчины пройдёт Единый день открытых дверей

Единый день открытых дверей состоится 27 сентября в колледжах и техникумах Вологодской области. В мероприятиях примут участие 2500 школьников региона.

Будущие выпускники и их родители познакомятся с направлениями подготовки, инфраструктурой и материально-технической базой колледжей и техникумов, мероприятиями и проектами для студентов, а также потенциальными работодателями.

«Единый день открытых дверей проходит в преддверии празднования День среднего профессионального образования, который в соответствии с Указом Президента празднуется 2 октября. Цель Единого дня открытых дверей – помочь ребятам в дальнейшем выборе профессии, познакомить с многообразием направлений и показать все преимущества обучения в профессиональных образовательных организациях региона», — объяснил заместитель губернатора Александр Ершов.

Ребят ждут тематические квесты, экскурсии по современным мастерским и лабораториям и мастер-классы на площадках колледжей и техникумов области.

Одним из направлений Единого дня открытых дверей станут профессиональные пробы в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее», который реализуется по нацпроекту «Образование». Под руководством наставников школьники попробуют свои силы в различных профессиональных направлениях, отвечающих потребностям регионального рынка труда, оценят, насколько интересны им ежедневные задачи, которые решают специалисты той или иной области.

Подробная информация будет размещена на официальных сайтах профессиональных образовательных организаций и сайте Центра опережающей профессиональной подготовки.