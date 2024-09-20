Спасенную от сожжения икону представили в музее Кириллова

В фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника поступила икона «Богоматерь с Младенцем» XIX века, спасенная жителями Вологодской области при разорении сельской церкви.

Икона происходит из иконостаса церкви Георгия Победоносца, расположенной в деревне Перхинская (Нижняя Водлица) Вытегорского района. Деревянный храм с приделом преподобного Алексия, человека Божия, был построен в 1881 году. Последние сведения о деятельности церкви в документах относятся к 1919 году.

«В наш музей икону передал житель Санкт-Петербурга, который рассказал, что в 1930-х годах, когда стали разорять этот храм, его прабабушка достала икону из огня, принесла ее домой и спрятала. Также он отметил, что икону изначально пытались разрубить, поэтому на ликах Христа и Богородицы остались следы топора», – рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Михаил Шаромазов отметил, икона «Богоматерь с Младенцем» является отражением культурных и духовных ценностей вологодского края, а также бесценным свидетельством истории и веры нашего народа.

«Предмет относится к «поздней» русской иконе XIX – начала ХХ веков, к которой сегодня интерес становится все более активным в широких кругах исследователей, коллекционеров, музейных работников. Сегодня такие иконы признаются самобытным явлением художественной культуры России. Кроме того, многие экземпляры «поздней» иконы бесследно исчезли, или были уничтожены в период революции и в годы советской власти». – заметила заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника по хранению Светлана Смирнова.

До наших дней икона XIX столетия «Богоматерь с Младенцем» дошла в экспозиционном виде. Спасенную икону разместили в открытом фондохранилище Вологодской башни, где поддерживается оптимальный для сохранности памятников температурно-влажностный режим. На четырёх ярусах башни находится более тысячи икон XVI-XX столетий.